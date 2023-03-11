Мэрия Новосибирска заплатит более 2 млн. рублей за снос киосков и торговых палаток

Видео ГУФССП Новосибирской области

В Новосибирске за год ликвидируют 1900 кв. м незаконных объектов.

В Новосибирске продолжают работать над созданием комфортного и современного торгового пространства и стимулируют бизнес переходить из киосков в более привлекательные стационарные заведения.

В прошлом году в Новосибирске уже снесли 50 нелегальных заправок и более 600 киосков

А недавно администрация города объявила новый тендер на демонтаж торговых киосков, павильонов, торговых автоматов, палаток, автофургонов и пр.

В этом году в Новосибирске планируется ликвидировать 1900 кв. м. незаконных объектов, на эти цели будет выделено 2 млн. 90 тысяч рублей. То, что останется после демонтажа, будет перевезено в специально отведенные для хранения места.

Напомним, ранее сообщалось, что в Дзержинском районе Новосибирска демонтировали самовольно установленные киоски.