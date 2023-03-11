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Новосибирск занял первое место в топе самых криминальных городов России

Фото Новосибирск занял первое место в топе самых криминальных городов России
Фото Новосибирск занял первое место в топе самых криминальных городов России

Фото из архива Сиб.фм

Международный сервис Numbeo вновь составил топ самых криминальных городов мира – Новосибирск в этом списке занимает лидирующие позиции.

Свой механизм исчислений рейтинга аналитики сервиса Numbeo объясняют "индексами безопасности" и "индексами преступности". Насколько город криминальный или нет – отвечают сами жители городов мира, использую шкалу от – 2 до +2.

Так, больше всего баллов в категории "индекс преступности" из 100 возможных баллов – 47.7 — набрал Новосибирск, а вот безопасность в столице Сибири оценивается в 52.3. Таким образом, Новосибирск оказался таким же криминальным, как Тунис или Панама.

В России, в антирейтинге безопасности, оказались Екатеринбург (46.5 балла) и Санкт-Петербург (39.7). Также в мировом списке городов есть Москва и Нижний Новгород.

Свой топ криминальных городов есть и в России. В этом топе Новосибирск занимает 12 место, пропуская вперёд соседнее Кемерово.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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