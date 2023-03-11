Новосибирца ночью на Большевистской придавило автомобилем Honda Fit

Фото: "АСТ-54"
Неподалёку от станции метро "Речной вокзал" в Новосибирске ночью 11 марта иномарка совершила кульбит и приземлилась на мужчину.
Трагедия произошла по адресу улица Большевистская,52 уже поздно ночью 11 марта. Фотография и информация появились в паблике "АСТ-54".
Очевидцы рассказывают, что Honda Fit ехала на большой скорости, отчего её развернуло и подбросило.
«По всей вероятности парня раздавило, но он дышал и скорая его увезла», — рассказали очевидцы.
С водителем Honda Fit должны поработать и автоинспекторы – им предстоит определить был ли он пьян и его степень ответственности за случившееся.
Автоинспекторы также напоминают, что на данный момент из-за ремонта в Новосибирске перекрыто две улицы — Семьи Шамшиных и Добролюбова.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают