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Новосибирца ночью на Большевистской придавило автомобилем Honda Fit

Фото Новосибирца ночью на Большевистской придавило автомобилем Honda Fit
Фото Новосибирца ночью на Большевистской придавило автомобилем Honda Fit

Фото: "АСТ-54"

Неподалёку от станции метро "Речной вокзал" в Новосибирске ночью 11 марта иномарка совершила кульбит и приземлилась на мужчину.

Трагедия произошла по адресу улица Большевистская,52 уже поздно ночью 11 марта. Фотография и информация появились в паблике "АСТ-54".

Очевидцы рассказывают, что Honda Fit ехала на большой скорости, отчего её развернуло и подбросило.

«По всей вероятности парня раздавило, но он дышал и скорая его увезла», — рассказали очевидцы.

С водителем Honda Fit должны поработать и автоинспекторы – им предстоит определить был ли он пьян и его степень ответственности за случившееся.

Автоинспекторы также напоминают, что на данный момент из-за ремонта в Новосибирске перекрыто две улицы — Семьи Шамшиных и Добролюбова.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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