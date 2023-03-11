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После кратковременного потепления в Новосибирск вернётся мороз до – 21

Фото После кратковременного потепления в Новосибирск вернётся мороз до – 21
Фото После кратковременного потепления в Новосибирск вернётся мороз до – 21

Фото: Сиб.фм

Довольно комфортная температура ожидает жителей Новосибирска в эти выходные, 11 и 12 марта, однако во второй декаде марта в регион вернутся морозы до – 21 градуса.

Как сообщали метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра, днём 11 и 12 марта столбик термометра может подниматься до + 5. Ночные температуры по прежнему будут минусовыми.

И вот после этого двухдневного потепления, во второй декаде марта, как сообщают сибирские синоптики, столбик термометра вновь опустится до минус 21 градуса по ночам.

Дневные температуры составят диапазон от 0 до – 11 градусов. Тепло вновь вернётся в Новосибирскую область в третьей декаде марта: воздух прогреется до + 5 градусов, но будет много осадков.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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