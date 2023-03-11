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В Новосибирске 11 и 12 марта воздух прогреется до +5 градусов

Фото В Новосибирске 11 и 12 марта воздух прогреется до +5 градусов
Фото В Новосибирске 11 и 12 марта воздух прогреется до +5 градусов

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра в эту субботу, 11 марта, в Новосибирске обещают потепление до + 5 градусов.

Как сообщают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра, потепления стоит ожидать только днём: ночные холода по-прежнему будут напоминать о зиме.

Так, в субботу, 11 марта, ночью столбик термометра будет показывать -5... -7 градусов. А вот днём эти цифры будут с плюсом:от +3... +5 градусов. При этом будет сохраняться преимущественно ясная погода, без осадков. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. А на дорогах сохранится гололедица.

В воскресенье, 12 марта, ночью столбик термометра приблизится к нулевой отметке. Днём температурный фон удержится на уровне +1... +3 градуса. А вот к вечеру усилится ветер, который достигнет 18 м/с.

Напомним, из-за непогоды перенеслось возвращение на Землю новосибирской космонавтки Анны Кикиной – сначала оно планировалось 9 марта, потом – 10. Согласно последним данным, американский корабль Crew Dragon отстыкуется от МКС только 12 марта.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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