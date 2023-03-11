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Сергей Дорожкин из Новосибирска погиб в ходе спецоперации

Фото Сергей Дорожкин из Новосибирска погиб в ходе спецоперации
Фото Сергей Дорожкин из Новосибирска погиб в ходе спецоперации

Группа "Новосибирск скорбит" в ВК, pixabay.com

В Новосибирске простятся с еще одним бойцом ЧВК «Вагнер».

Стало известно, что в ходе специальной военной операции на Донбассе погиб житель Новосибирска Сергей Дорожкин. Боец сражался в составе ЧВК «Вагнер». Информация об этом появилась в паблике «Новосибирск скорбит».

Сергей родился и вырос в Новосибирске. В зону СВО он отправился в ноябре прошлого года. 16 февраля Сергей был смертельно ранен. Ему было 29 лет.

Церемония прощания с Сергеем Дорожкиным состоится 12 марта, в ДК села Здвинск.

Редакция Сиб.фм выражает соболезнования родным и близким героя.

Напомним, ранее сообщалось, что участник СВО Александр Голубь погиб во время отпуска в Новосибирской области.

 

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