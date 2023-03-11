Участник СВО Александр Голубь погиб во время отпуска в Новосибирской области

Фото со страницы главы Краснозерского района Оксаны Семеновой во "ВКонтакте"

В Краснозёрском районе Новосибирской области простились с участником СВО Александром Голубем: доброволец приехал на родину в отпуск, но у него отказало сердце.

Историю Александра Голубя рассказала на своей странице во "ВКонтакте" глава Краснозерского района Оксана Семенова. Она написала, что 34-летний доброволец получил отпуск и приехал в Краснозёрское.

У Александра Голубя в районе было очень много друзей, которые ценили его, как честного и справедливого человека. Земляки были рады видеть улыбчивого и отзывчивого Сашу.

Неожиданно, 5 марта, добровольцу стало плохо: у него схватило сердце. Врачи ни чем не смогли помочь участнику СВО. Александр Голубь скоропостижно скончался. Земляки уже простились с добровольцем СВО.

Также напомним, что на 12 марта в Бердске запланированы похороны 37-летнего контрактника Максима Зырянова. Он отправился на спецоперацию летом прошлого года.