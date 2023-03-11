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Стало известно, когда появится прямой рейс из Новосибирска в Минск

Фото Стало известно, когда появится прямой рейс из Новосибирска в Минск
Фото Стало известно, когда появится прямой рейс из Новосибирска в Минск

Pixabay.com

В Новосибирске готовы принять делегацию из Беларуси и обсудить этот вопрос.

В Новосибирске могут возродить традицию проведению выставок-ярмарок товаров белорусских производителей. С таким предложением, по словам главы города Анатолия Локтя, выступила белорусская сторона. Об этом мэр сообщил в эфире радио «Городская волна».

Локоть напомнил, что Новосибирск и Минск — побратимы и торговые отношения между ними всегда динамично развивались. Пауза возникла из-за коронавирусных ограничений.

«Есть предложения со стороны белорусов. Они говорят, что возможен приезд к нам официальных лиц. Пока о конкретике говорить не буду, пусть всё устоится. Во всяком случае, это очень серьёзное предложение», — подчеркнул мэр.

В Новосибирске возможный приезд белорусской делегации намерены использовать для решения вопроса о налаживании прямого авиасообщения между Новосибирском и Минском. По мнению главы города, транспортный хаб «Толмачево» отлично справится с такой нагрузкой.

Тем более, что подобный опыт в регионе уже имеется. С 2012 до 2014 года самолеты белорусской авиакомпании «Белавиа» летали по маршруту Минск – Новосибирск. В 2014 эти рейсы были отменены из-за низкой востребованности. В мае 2018 года авиакомпания S7 также попыталась запустить прямые рейсы в Минск, но уже через месяц полеты туда прекратились из-за высокой себестоимости.

Таким образом пока летать в Минск жителям Новосибирска приходится с пересадкой. В результате на весь перелет порой приходится тратить от 8 часов до суток, а цена авиабилета в один конец колеблется от 6,7 до 15,7 тыс. рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за непогоды аэропорт Норильска не могут покинуть 10 самолетов, в том числе рейс до Новосибирска.

 

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