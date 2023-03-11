В Новосибирске магазин «Дом ткани» выставили на продажу за 45 млн рублей

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В Новосибирске на «Авито» продают магазин с 20-летний историей, товаром и персоналом.

В Новосибирске выставили на продажу магазин «Дом ткани». Владелец бизнеса хочет получить за него 44,9 млн рублей. Объявление о продаже опубликовано на популярном сайте «Авито».

Магазин находится на ул. Челюскинцев. Он успешно работал в городе более 20 лет.

Владелец предлагает покупателям торговое помещение площадью 405 кв. м с отдельным входом. Отмечается, что магазин расположен в месте с хорошим пешеходным трафиком, а потому может быть использован для любого вида деятельности.

«Высокий пешеходный, автомобильный трафик и уникальное расположение. Рядом располагаются аптеки, почта, банки, цирк, ж/д вокзал, ДКЖ, множество магазинов», — указано в объявлении.

На Флампе можно найти много положительных отзывов об ассортименте и сервисе в этом магазине. Однако, покупатели отмечают, что в последнее время «Дом ткани», видимо, еле-еле держится на плаву, что сказывается и на отношении продавцов к покупателям. Да и цены, по мнению, горожан, здесь гораздо выше, чем в других аналогичных точках города.

Собственник также подчеркивает, что вместе с помещением магазина готов продать большой запас ликвидного товара — на 30 млн. рублей. Кроме того, у магазина солидная база поставщиков (Россия, Германия, ОАЭ) и высокопрофессиональный персонал.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске продают конкурента Fix Price за 20 млн рублей.