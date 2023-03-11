В Новосибирске на продажу выставили коттедж за 77 млн с бассейном и баней

Фото с сайта "Авито"

На сайте "Авито" появилось объявление о продаже коттеджа недалеко от центра Новосибирска: за особняк с двухэтажной баней и бассейном просят 77 миллионов рублей.

В описании к объекту недвижимости говорится, что дом находится в 20 минутах езды от площади Калинина в посёлке Ключевой. К особняку ещё прилагается плантация площадью 84 сотки.

Сам дом – площадью 375 квадратных метров. Ещё 120 квадратов – это двухэтажная баня, где есть место и бильярдной, и тёплой веранде, и двум спальням. В доме также есть и тренажерный зал.

В описании к дому сказано, что в особняке – авторский дизайн. Расстаться с коттеджом хозяин будет готов за 77 миллионов рублей.

Кстати, ранее эксперт по недвижимости рассказал Сиб.фм: в каких городах Сибири можно быстрее всего накопить на загородный дом.