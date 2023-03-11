В Новосибирске на улице Невельского из канализации достали человеческие останки

Фото: АСТ-54

Видео, на кадрах которого работают коммунальщики на улице Невельского в Новосибирске, появилось в субботу, 11 марта.

Очень короткое видео с матами появилось в паблике "АСТ-54" утром субботы, 11 марта. Его снял случайный прохожий.

"В канализации возле дома по адресу Невельского, 55, найден труп. Тело было расчленено",

– говорится в описании к видео.

Как рассказывают очевидцы, останки – не первой свежести. Пока даже непонятно: мужчина это или женщина. А чтобы найти убитого или убитую может вообще уйти несколько лет.

Напомним, это не первый сюрприз от новосибирской канализации за последние сутки: ранее на улице Добролюбова чуть не уплыл целый многоэтажный дом.