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В Новосибирске официально утвердили название парка возле нового ЛДС

Фото В Новосибирске официально утвердили название парка возле нового ЛДС
Фото В Новосибирске официально утвердили название парка возле нового ЛДС

Густаво Зырянов / Сиб.фм

ЛДС в Новосибирске получил официальное название «Сибирь-Арена».

В Новосибирске самый большой Ледовый дворец спорта в Сибири получил официальное название. Теперь он называется «Сибирь — Арена». Парк рядом с ним, расположенный в районе ул. Немировича-Данченков в Кировском районе, также назвали «Арена». Сообщение об этом появилось в группе управления по благоустройству общественных пространств мэрии «Зелёный Новосибирск».

Соответствующее решение было принято 10 марта на комиссии по присвоению наименований объектам городской инфраструктуры.

Напомним, ЛДС «Сибирь-Арена» — самый большой в Сибири, его площадь более 71 000 кв. метров.

Ранее сообщалось, что на ЛДС установили медиаэкран с видами Новосибирска.

 

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