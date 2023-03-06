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На новом ЛДС установили медиаэкран с видами Новосибирска

Фото На новом ЛДС установили медиаэкран с видами Новосибирска
Фото На новом ЛДС установили медиаэкран с видами Новосибирска

Фото: «Новосибирские Новости»

Фасад новой ледовой арены в Новосибирске украшает медиаэкран.

В Новосибирске на фасаде нового ледового дворца установили медиаэкран, на котором транслируют виды Новосибирска. Об этом сообщает издание «Новосибирские Новости».

Когда на «Сибирь-Арене» начнут проводить матчи, на медиаэкран будут выводить счёт игры.

Ранее в КХЛ объяснили, что необходимо, чтобы объект прошёл процедуры согласования, и какие технические требования будет изучать комиссия.

«Чтобы принять матч КХЛ, арена должна пройти стандартную процедуру. На данный момент КХЛ ожидает ряд официальных документов, связанных с вводом спортсооружения в эксплуатацию. После их получения лига проведет инспекцию арены на предмет ее соответствия требованиям технического регламента КХЛ», — пояснил собеседник.

Напомним, сегодня «Сибирь» проиграла третий матч против «Авангарда» в плей-офф КХЛ.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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