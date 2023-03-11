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В Новосибирске предлагают создать психонаркологический центр для участников СВО

Фото В Новосибирске предлагают создать психонаркологический центр для участников СВО
Фото В Новосибирске предлагают создать психонаркологический центр для участников СВО

Pixabay.com

В Новосибирске хотя создать специальный центр, чтобы помочь участникам СВО справиться с посттравматическим синдромом.

Кандидат медицинских наук и депутат Заксобрания Новосибирской области Яков Новоселов, предложил создать в регионе Центр посттравматической помощи участникам специальной военной операции. Об этом пишет портал Om1.ru.

Он уверен, что участникам СВО нужна помощь наркологов и психотерапевтов.

По словам Новоселова, посттравматического синдрома никто из участников спецоперации избежать не сможет: ни мобилизованные, ни кадровые военные. И психика, и эндокринная система организма в зоне боевых действий испытывают колоссальные перегрузки, поэтому людям необходима специализированная медицинская помощь.

Кроме того, на фоне посттравматического синдрома могут проявиться скрытые психические заболевания и различные формы девиантного поведения.

Новоселов отметил, что этот вопрос уже обсуждался с руководством 41-й армии и региональным минздравом.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирской области запустили программу по реабилитации участников СВО.

 

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