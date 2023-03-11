В Новосибирске спасатели эвакуировали с балкона застрявшую пенсионерку

Фото: МАСС Новосибирска

В минувшие сутки, 10 марта, сотрудникам Муниципальной Аварийно-спасательной службы в Новосибирске пришлось эвакуировать с балкона 64-летнюю пенсионерку, также они обнаружили труп мужчины.

Около пяти вечера 10 марта спасателям МАСС позвонили из Пашино и сообщили, что в одной из многоэтажек на улице Новоуральской в квартире закрыт годовалый ребёнок. Спасательная операция длилась около 40 минут. В итоге ребёнку не понадобилась медицинская помощь.

Также спасатели МАСС выезжали на звонки от пенсионеров. Около восьми вечера им пришлось вскрывать квартиру на улице Зорге, где обнаружили мёртвого 60-летнего пенсионера. Ещё одна пожилая женщина осталась налегке закрытой на балконе.

"На улице Выборная женщина была заблокирована на балконе и звала на помощь. Помощь оказана. Балконная дверь разблокирована, доступ на свободу 64-летней женщине обеспечен",- говорится в сообщении пресс-службы МАСС.

И напомним, что рано утром 11 марта, на Большевистской погиб 22-летний водитель автомобиля "Хонда Фит": иномарка перевернулась прямо на него.