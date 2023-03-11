В Новосибирске умер придавленный собственным автомобилем Honda Fit водитель

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Стали известны подробности аварии с автомобилем Honda Fit, которая произошла на рассвете 11 марта: предполагаемый виновник ДТП, водитель, скончался в больнице.

Как установили автоинспекторы, 22-летний водитель Honda Fit ехал в сторону Бугринского моста около пяти утра 11 марта. Возле дома №52 на улице Большевистская машину развернуло и подбросило. Водитель вылетел в окно.

"В результате ДТП водитель-мужчина в тяжёлом состоянии был госпитализирован в лечебное учреждение, где впоследствии скончался", – рассказали в ГИБДД Новосибирска.

Как сообщили автоинспекторы, парень находился в очень тяжёлом состоянии от удара собственного автомобиля. Почему машина перевернулась – эти детали уже предстоит выяснить дознавателям.