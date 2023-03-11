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В Новосибирске в четыре раза вырос спрос на пиццемейкеров

Фото В Новосибирске в четыре раза вырос спрос на пиццемейкеров
Фото В Новосибирске в четыре раза вырос спрос на пиццемейкеров

Pixabay.com

В Новосибирске на 100 тыс. жителей приходится 95 заведений общепита.

По итогам прошлого года сфера общественного питания в Сибири показала рекордные темпы роста, превысив общероссийские показатели почти вдвое. Об этом сообщают «Новосибирские новости» со ссылкой на пресс-службу Сибирского ГУ Банка России.

Это привело и к повышенному спросу на таких специалистов на рынке труда. В основном, дополнительная потребности возникли из-за роста числа ресторанов быстрого питания, работающих по франшизе. По данным картографических сервисов, на сегодняшний день Новосибирск лидирует по числу таких заведений.

Внесло свою лепту в этот процесс и развитие сервисов доставки готовой еды и развитие сети кафе и ресторанов в средней ценовой категории за счет внутреннего туризма.

По этой причине за последние три года только количество вакансий для пиццмейкеров в Новосибирске увеличилось более чем в четверо.

На сегодняшний день в Новосибирске на 100 тыс. жителей приходится 95 ресторанов быстрого питания. Это второй показатель в стране среди городов-миллионников.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске опубликованы вакансии с зарплатой до 200 000 рублей.

 

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