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В Новосибирске запустят «умный» мониторинг транспортных потоков

Фото В Новосибирске запустят «умный» мониторинг транспортных потоков
Фото В Новосибирске запустят «умный» мониторинг транспортных потоков

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске объявили аукцион на создание и внедрение интеллектуальной транспортной системы.

В Новосибирске «Городской центр организации дорожного движения» объявил аукцион на создание в городе «умной» транспортной системы. Начальная стоимость контракта — 30,8 млн. рублей. Подрядчика выберут 14 марта. Об этом сообщает издание «Континент. Сибирь».

По мнению заказчика, Новосибирску нужна современная «умная» система автоматического управления процессами дорожного движения. Исполнителю предстоит изучить действующую систему в Новосибирске и предложить более современный вариант. Весь объем работ должен быть выполнен до 15 ноября 2023 года.

В итоге в Новосибирске будут установлены дополнительные детекторы транспорта и другое оборудование. Все новое ПО также будет интегрировано в интеллектуальную транспортную систему Новосибирской агломерации.

Весь объем работ должен быть выполнен до 15 ноября 2023 года.

Напомним, ранее сообщалось, что интеллектуальная транспортная система ляжет в основу цифровой трансформации сферы транспорта и логистики Новосибирской области.

 

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