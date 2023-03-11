В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение

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В Новосибирской области 12 марта обещают штормовой ветер.

В Новосибирской области сотрудники ГУ МЧС опубликовали штормовой прогноз в социальных сетях. По данным гидрометцентра, 12 марта в регионе ожидается порывистый штормовой ветер до 20 м/с плюс сильная гололедица на дорогах.

При сильном ветре спасатели рекомендуют плотно закрыть все окна и убрать с балконов и лоджий все, что может выпасть наружу. На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок дорожных знаков, линий электропередач, которые могут обрушиться. Кроме того, опасность могут представлять выбитые стекла, элементы кровли и лепного декора, сорванные ветром.

Также не рекомендуется находиться вблизи строящихся зданий и крупных деревьев.

Сотрудники МЧС напоминают, что сообщить о нестандартной ситуации жители региона могут по телефону 112.

Напомним, ранее сообщалось, что март в Новосибирске будет холодным пасмурным.