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В Новосибирской области произошло смертельное ДТП с участием грузовиков

Фото В Новосибирской области произошло смертельное ДТП с участием грузовиков
Фото В Новосибирской области произошло смертельное ДТП с участием грузовиков

Госавтоинспекция Новосибирской области

В Барабинском районе Новосибирской области в ДТП погиб водитель «Мерседеса».

12 марта, около 21.30, на 1165 км автодороги Р-254 «Иртыш» столкнулись два грузовика: Mersedes-Benz и Volvo FN. Водитель «Мерседеса» погиб на месте. Водитель «Volvo» получил тяжелые травмы и был доставлен в ближайшую районную больницу. Об этом сообщает Госавтоинспекция Новосибирской области.

Фото В Новосибирской области произошло смертельное ДТП с участием грузовиков 2

По предварительной информации, водитель «Мерседеса» двигался из Омска в сторону Новосибирска, но в какой-то момент выехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком «Volvo», которым управлял мужчина 1966 года рождения. Личность погибшего водителя на данный момент устанавливается.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства трагедии.

Сотрудники ГИБДД предупреждают, что на этом участке дороги в настоящий момент организовано реверсивное движение.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске произошло массовое ДТП с участием автобуса.

 

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