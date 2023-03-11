В Новосибирской области простятся с погибшим в ходе СВО Алексеем Гундиным из Куйбышевского района

Группа "Новосибирск скорбит" в ВК, pixabay.com

В Новосибирской области похоронят погибшего на Донбассе звукооператора одного из ДК.

Во время участия в специальной военной операции на Донбасса погиб житель Куйбышевского района Новосибирской области Алексей Юрьевич Гундин. Ему было 40 лет.

Алексей Гундин окончил Куйбышевскую школу №4 и ПУ №8, служил в армии. Более 6 лет он отработал звукооператором в ДК имени В.В. Куйбышева.

26 октября 2022 года старшина Гундин был призван в рамках частичной мобилизации. 3 марта 2023 года Алексей Юрьевич геройски погиб, при выполнении боевой задачи.

Коллеги вспоминают его как отзывчивого, творческого, ответственного сотрудника. У него остались жена и двое детей.



Прощание с героем состоится 12 марта, с 11:00 до 13:00, по адресу: г. Куйбышев, ул. Партизанская, 95 (ДК им. В.В. Куйбышева).



Редакция Сиб.фм выражает соболезнования родным и близким героя.

Напомним, ранее сообщалось, что участник СВО Александр Голубь погиб во время отпуска в Новосибирской области.