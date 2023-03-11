В Новосибирском зоопарке вылупились 14 утят мандаринок, которые живут на дереве

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В Новосибирском зоопарке две утки мандаринки высидели 14 птенцов.

Фауна Новосибирского зоопарка пополнилась целым выводком уникальных уток-мандаринок. Сразу две уточки вывели 14 птенцов. По данным соцопросов, утка мандаринка считается одной из самых красивейших птиц мира. Правда, привлекательным окрасом обладает только самец. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского зоопарка.

По словам заведующей отделом орнитологии зоопарка Елены Мелешко, едва вылупившись, утята отважно сиганули с трехметровой высоты. И это не удивительно, ведь утка мандаринка, единственная из своего семейства строит гнездо в дупле на дереве.

Новорожденные утята легкие и пушистые, поэтому для них такие прыжки не опасны.

В Новосибирском зоопарке мандаринки живут в просторном вольере на втором этаже павильона «Тропический мир» вместе с представителями других видов пернатых.

Сейчас вольер разгорожен специальной сеткой на две части. В «детской» части обитают малыши. Там для них уже приготовили небольшую емкость с водой для плавания. Кстати, плавают мандаринки не очень хорошо, в отличие от своих сородичей.

Когда птенцы подрастут, то смогут жить вместе с другими птицами. Елена Мелешко отмечает, что у всех утят отличный аппетит. Правда, диета у уток мандаринок необычная. В отличие от других птиц, они питаются моллюсками, дубовыми желудями и икрой рыб.

Напомним, ранее сообщалось, что медведица Герда из Новосибирского зоопарка впервые вышла на прогулку с малышами.