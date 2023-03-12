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Депутат из Новосибирска Антонов прокомментировал инициативу Украины по переименованию России

Фото Депутат из Новосибирска Антонов прокомментировал инициативу Украины по переименованию России
Фото Депутат из Новосибирска Антонов прокомментировал инициативу Украины по переименованию России

Коллаж Сиб.фм

Ранее украинский президент предложил переименовать Россию в Московию.

Новосибирский депутат Ростислав Антонов резко высказался о предложении украинского президента переименовать Россию в Московию. Ответ Владимиру Зеленскому сибиряк опубликовал на своей странице в социальной сети.

«Политические украинцы от этого не перестанут быть захватчиками наших земель, выжигающими любое упоминание о своих русских корнях, сносящих памятники Пушкину и Екатерине», — заявил Антонов.

Ростислав Антонов выразил уверенность в том, что русские — единственные претенденты на исторические земли Руси.

Напомним, 24 февраля, к годовщине СВО, Сиб.фм выпустил большое интервью с членом горсовета Новосибирска Ростиславом Антоновым. Он подробно рассказывал, как получил первый нервный срыв и о собаках-людоедах.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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