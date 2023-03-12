Депутат из Новосибирска Антонов прокомментировал инициативу Украины по переименованию России

Коллаж Сиб.фм

Ранее украинский президент предложил переименовать Россию в Московию.

Новосибирский депутат Ростислав Антонов резко высказался о предложении украинского президента переименовать Россию в Московию. Ответ Владимиру Зеленскому сибиряк опубликовал на своей странице в социальной сети.

«Политические украинцы от этого не перестанут быть захватчиками наших земель, выжигающими любое упоминание о своих русских корнях, сносящих памятники Пушкину и Екатерине», — заявил Антонов.

Ростислав Антонов выразил уверенность в том, что русские — единственные претенденты на исторические земли Руси.

Напомним, 24 февраля, к годовщине СВО, Сиб.фм выпустил большое интервью с членом горсовета Новосибирска Ростиславом Антоновым. Он подробно рассказывал, как получил первый нервный срыв и о собаках-людоедах.