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общество

МЧС прислало жителям Новосибирска предупреждение о сильном ветре и гололёде

Фото МЧС прислало жителям Новосибирска предупреждение о сильном ветре и гололёде
Фото МЧС прислало жителям Новосибирска предупреждение о сильном ветре и гололёде

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске в ближайшие дни ожидаются неблагоприятные погодные условия.

ГУ МЧС по Новосибирской области разослало жителям региона предупреждение о непогоде — на следующей неделе ожидаются сильный ветер и гололёд. По данным Западно-Сибирского УГМС, в ночь на понедельник в Новосибирске будет снегопад. Кроме того, сегодня вечером и ночью ожидается мокрый снег.

Также синоптики предупредили об усилении ветра до 12 метров в секунду с порывами до 16 м/с. В городе ожидается похолодание с +8 до -3 градусов. Подобные перепады могут привести к образованию гололёда, предупредили в МЧС.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске в марте текущего года ожидается холодная и пасмурная погода. По данным «Яндекс.Погоды», облачно будет на протяжении почти всего месяца. Температура воздуха в среднем будет держаться на уровне от -9 до +14 градусов. К третьей декаде марта значительно потеплеет, однако также ожидаются дожди.

Gismeteo в свою очередь утверждает, что почти весь первый месяц весны в Новосибирске ожидается снег. К концу марта и вовсе возможно резкое похолодание до минусовых температур.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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