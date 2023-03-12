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Мэр Локоть поздравил космонавта из Новосибирска Кикину с возвращением на Землю

Фото Мэр Локоть поздравил космонавта из Новосибирска Кикину с возвращением на Землю
Фото Мэр Локоть поздравил космонавта из Новосибирска Кикину с возвращением на Землю

Фото: Роскосмос

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил Анну Кикину с успешным выполнением задач на МКС и возвращением на Землю.

Космонавт Анна Кикина вернулась на Землю утром 12 марта после почти 6-месячной экспедиции на МКС. С этим событием уроженку Новосибирск поздравил мэр города Анатолий Локоть.

2От всей души поздравляем Анну с успешным возвращением на Землю, выполнением всех поставленных задач и, конечно, очень ждём с визитом в родной Новосибирск!", — написал мэр в своем тг-канале.

Анна Кикина — первая женщина-космонавт из Новосибирска. После 157 суток в космосе, она вернулась на Землю на корабле Crew Dragon. Экипаж миссии Crew-5 приводнился в Мексиканском заливе возле города Тампа (штат Флорида).

Как ранее писал Сиб.фм, мэр Новосибирска получил создать оргкомитет, что к 130-летию города увековечить память землячки. Среди вариантов — назвать одну из школ города именем Кикиной, либо присвоить ее имя городскому Планетарию.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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