Начнется кошмар: математик Сидик Афган рассчитал дату самого страшного дня на Земле

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Сложно не поверить прогнозам человека, вычислившего развал СССР и точную дату, когда последний советский солдат покинул афганскую землю. Особую роль в своих математических предсказаниях Сидик отводит переломной дате 2023 года.

Сбывшиеся расчёты

Основатель Международного центра философской математики (новое научное направление) Мохаммад Сидик Афган прославился ещё в Советский период истории нашей страны. Ему удалось НЕ предсказать, а вычислить при помощи уникальной математической формулы такие события, как:

· дату вывода Советских войск из Афганистана, вплоть до дня, когда последний советский солдат покинет афганскую землю;

· развал СССР;

· победу Ельцина на выборах,

· точную дату избрания Горбачева президентом;

· начало военного конфликта на Украине в 2022 году;

· разрушительное землетрясение в Турции в 2023 году.

Большинство расчётов Сидика касаются России, так как учёный уверен, что должен помочь возродиться российскому обществу и стране в целом. Уникальный способ прогнозирования и его масштабные исследования истории России и СССР с помощью математических методов высоко оценили ещё в 90-тые годы многие учёные светила нашей страны — Межведомственный научный центр АН СССР и кафедра истории ЛГПИ им. А. И. Герцена.

Дата смерти

Гениальному математику удалось рассчитать даже дату собственной смерти. По его словам, обладать такой информацией не только не страшно, но и полезно, ведь «можно всё тщательно распланировать, чтобы успеть совершить задуманное».

По словам учёного-пророка его «железную» уверенность в своих прогнозах подкрепляет многократная проверка авторской теории математического прогнозирования, а также многочисленные отзывы людей, которым он рассчитал формулы их судеб. Сидику достаточно знать дату рождения человека и номер паспорта. Базируясь на этих цифрах, он строит графики, точка пересечения которых и указывают на основные события в судьбе конкретной личности.

Будущее России

Большие надежды он возлагает на восстановление Союза свободных республик, которое видит уже в краткосрочной перспективе. Даже аббревиатуру СССР он расшифровывает по-своему: Совесть, Свобода, Справедливость, Равенство. По его словам, процесс духовного возрождения великой страны непрост. Но расчеты показывают, что уже 2023 год принесет сравнительное благополучие.

Тревожные расчёты

Сидик Афган относится к разряду прямолинейных пророков, не скрывающих точные даты глобальных событий. Потому он не любит, когда его сравнивают и называют современным Нострадамусом, по мнению учёного, француз прославился зашифрованными, рифмованными пророчествами, которые можно истолковать двояко и привязать к любой современной дате и событию.

Относительно недавно он высчитал дату самого страшного дня 2023 года. Фатальной датой, по мнению математика, может стать день – 17 июля 2023 года.

Чего ждать в июле-2023

В результате расчётов, понятных только самому учёному, удалось вычислить цифру 238. Её математик соотнёс с ураном-238, который остается при обогащении этого ядерного элемента. Кстати, его используют в «грязных бомбах» террористы всего мира.

СМИ, в свою очередь, связали это с Украиной, на территории которой много этого ядерного вещества (по некоторым данным, оттуда террористы берут уран для своих бомб).

Сам же Сидик Афган уверен, что именно 17 июля 2023 года произойдет большая мировая провокация, которая станет топовой новостью по всей планете. По его словам, все страны мира ощутят на себе это число. Однако, о Третьей мировой войне речь не идёт, заверил учёный, отметив, что конца света не случится.