Новосибирск назван самым криминальным городом России

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Международный сервис Numbeo назвал Новосибирск самым криминальным городом России.

Новосибирск занял первое место среди городов России по уровню преступности. Такие данные приводит Международный сервис Numbeo.

При составлении рейтинга эксперты оценивают два пункта — индекс безопасности и индекс преступности. Оценка делается на основании мнения местных жителей.

Как пояснили аналитики Numbeo, участникам опроса предлагалась шкала от -2 до +2. Минимальное значение соответствовало состоянию "криминогенная обстановка", максимальное — "обстановка, благоприятная для жизни".

По итогам опроса Новосибирск набрал 47,7 баллов по индексу преступности и 52,3 балла по уровню безопасности. Таким образом столица Сибири заняла 182 место в криминальном рейтинге городов мира, шестую строчку — среди городов восточной Европы, и первое — в России.

Также в тройку городов России с высоким уровнем преступности попали Екатеринбург и Санкт-Петербург.

Напомним, ранее жители Новосибирска составили рейтинг худших бесплатных поликлиник города.