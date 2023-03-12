Жители Новосибирска составили рейтинг худших поликлиник города

Фото Густаво Зырянова/ Сиб.фм

Пользователи сервиса 2GIS составили рейтинг худших бесплатных поликлиник Новосибирска.

В Новосибирске пользователи 2GIS назвали три худших поликлиники города. При оценке они учитывали скорость записи на прием, отношение врачей к пациентам и другие критерии.

На первом месте антирейтинга оказался поликлиника №2 в Восточном МЖК. Пользователи поставил этому медучреждению 1,8 балла (или звезды). Новосибирцы отмечают, что в поликлинике врачи часто переносят время записи, а чтобы сдать кровь на анализ, приходится ждать по 2 часа.

Рейтинг 2,1 новосибирцы поставили в поликлинике ГБК №18 в Троллейном жилмассиве. Пациентов возмутило, что до регистратуры практически невозможно дозвониться. Горожане предположили, что регистраторы просто снимают трубку, чтобы линия все время была занята.

Третье место и 2,2 звезды в народном антирейтинге получили ГКБ № 16 на площади Маркса. Здесь пациенты также жалуются на сложность записи на примем, очереди и проблемы с дозвоном до регистратуры.

Добавим, что наряду с отрицательными отзывами встречаются и положительные оценки в работе поликлиник. Новосибирцы благодарят врачей за внимательный подход и хорошее лечение. Нашлись также комментарии, в которых горожане посоветовали всем недовольным "идти в частные клиники".

Напомним, ранее международный сервис Numbeo вновь составил топ самых криминальных городов мира – Новосибирск в этом списке занимает лидирующие позиции.