Под Новосибирском пропал опоздавший на поезд 34-летний Артем Клягин

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, из паблика "ЛизаАлерт Новосибирск" в "ВК"

34-летний житель Искитима Новосибирской области Артем Клягин пропал без вести 1 марта.

В Новосибирской области 1 марта пропал 34-летний Артем Клягин, одеты в камуфлированную куртку и берцы. Об этом сообщается в паблике "ЛизаАлерт Новосибирск".

Как уточнили волонтеры, 1 марта мужчина должен был сесть в электричку. Вместо этого Клягин позвонил ожидавшему его родственнику и сообщил, что опоздал.

Ранее житель Искитима не пропадал.

Артем Клягин в день исчезновения был одет в камуфляжную куртку, светлые штаны и берцы. Ео рост — около 180 см, волосы русые, глаза карие.

Ранее под Новосибирском пропал 20-летний Максим Ткачук. Молодой человек предупредил родных о планах поехать в Барнаул на заработки, но после этого перестал выходить на связь.