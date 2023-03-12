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Стали известны результаты Кубка Новосибирска по бодибилдингу-2023

Фото Стали известны результаты Кубка Новосибирска по бодибилдингу-2023
Фото Стали известны результаты Кубка Новосибирска по бодибилдингу-2023

Фото: Денис Винокуров/Сиб.фм

В Новосибирске прошли соревнования по бодибилдингу, в которых участвовали около 130 спортсменов.

В Новосибирске подвели итоги областного Кубка по бодибилдингу, борьба за который прошла 11 марта. В чемпионате участвовали около 130 спортсменов в 15 категориях.

В категории «Бодибилдинг юниоры до 23 лет» победил единственный участник этой номинации — Александр Батраков из Новокузнецка. В категории «Классический бодибилдинг» победил Павел Козицын его тренер Сергей Фильчаков. Лучшим в «Пляжном бодибилдинге» из восьми участников стал спортсмен из Алтайского края.

В категории «Пляжный бодибилдинг» выступало восемь человек, первое место выиграл спортсмен из Алтайского края. Также отличились женщины из Новосибирска — местные спортсменки завоевали два первых места в категории «Бодифитнес».

В категории «Классик физик» победил новосибирец Вячеслав Николаев его тренер Сергей Фильчаков. Лучшим в номинации «Бодибилдинг мужчины» стал Дмитрий Горбачев из Новосибирска.

Напомним, ранее Сиб.фм публиковал фото участниц Кубка Новосибирска по бодибилдингу.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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