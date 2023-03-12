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общество

В Новосибирск придёт похолодание до -11 градусов

Фото В Новосибирск придёт похолодание до -11 градусов
Фото В Новосибирск придёт похолодание до -11 градусов

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске на следующей неделе ожидается похолодание.

В понедельник, 13 марта, в Новосибирске ожидается похолодание — температура воздуха может опуститься до -11 градусов, сказано в прогнозе сервиса «Яндекс.Погода».

Впрочем, днём в тот же день потеплеет до -2 градусов, утверждают синоптики. Уже во вторник, 14 марта, похолодает до -10 градусов. Однако днём резко потеплеет до +2 градусов.

Со второй половины недели в Новосибирске не будет резких перепадов температуры. Осадков в течение недели не ожидается.

ГУ МЧС по Новосибирской области разослало жителям региона предупреждение о непогоде — на следующей неделе ожидаются сильный ветер и гололёд. По данным Западно-Сибирского УГМС, в ночь на понедельник в Новосибирске будет снегопад. Кроме того, сегодня вечером и ночью ожидается мокрый снег.

Также синоптики предупредили об усилении ветра до 12 метров в секунду с порывами до 16 м/с. В городе ожидается похолодание с +8 до -3 градусов. Подобные перепады могут привести к образованию гололёда, предупредили в МЧС.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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