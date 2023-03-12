В Новосибирск вернутся магазины Bershka и Zara под другими названиями

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В Новосибирске готовятся к открытию ушедших с рынка магазинов одежды под новыми названиями.

Магазины Bershka, Pull&Bear и Zara вернутся в Новосибирск после смены названий. Об том со ссылкой на руководителя департамента торговой недвижимости CMWP Ольгу Антонову сообщает ТАСС. Магазины готовятся к открытию.

«Bershka откроется под маркой Ecru, Pull&Bear станет DUB. О том, что Zara будет называться Maag, известно ещё с января» — рассказала Ольга Антонова.

В магазинах будут продавать вещи тех же брендов, но с обновлёнными бирками. Производство наладили в Китае и Турции.

Ранее Сиб.фм сообщал, что шведская Ingka Group, владелец сети IKEA и торговых центров «Мега», ищет покупателей на весь портфель своей недвижимости. Речь идет 2,3 млн кв. м. Напомним, Ingka Group владеет в России 14 ТЦ «Мега», гипермаркетами IKEA, а также участками под строительство новых торговых центров общей стоимостью порядка 5 млрд. долларов.

IKEA закрыла свои магазины в нашей стране в марте 2022 года. А в середине июня были выставлены на продажу и 4 завода IKEA.