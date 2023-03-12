В Новосибирске беременная женщина попала в ДТП на проспекте Маркса

Фото из группы "АСТ-54" в "ВК"

В Новосибирске произошло ДТП с участием слабослышащего курьера и беременной женщины — автомобилисты не поделили дорогу на проспекте Карла Маркса.

В субботу, 11 марта, автомобили Honda и Toyota RAV4 столкнулись на перекрестке улицы Геодезической и проспекта Карла Маркса в Новосибирске. За рулем первой иномарки находился слабслышаший курьер, а в кроссовере — беременная женщина.

Как сообщили очевидцы аварии в паблике "АСТ-54", серьезных травм ни один из водителей не получил. Однако пострадала машина курьера. От удара в иномарке вылетело лобовое стекло, а сам мужчина потерял слуховой аппарат.

В ГИБДД по Новосибирску уточнили, что авария была оформлена с материальных ущербом.