В Новосибирске беременная женщина попала в ДТП на проспекте Маркса

Фото из группы "АСТ-54" в "ВК"
В Новосибирске произошло ДТП с участием слабослышащего курьера и беременной женщины — автомобилисты не поделили дорогу на проспекте Карла Маркса.
В субботу, 11 марта, автомобили Honda и Toyota RAV4 столкнулись на перекрестке улицы Геодезической и проспекта Карла Маркса в Новосибирске. За рулем первой иномарки находился слабслышаший курьер, а в кроссовере — беременная женщина.
Как сообщили очевидцы аварии в паблике "АСТ-54", серьезных травм ни один из водителей не получил. Однако пострадала машина курьера. От удара в иномарке вылетело лобовое стекло, а сам мужчина потерял слуховой аппарат.
В ГИБДД по Новосибирску уточнили, что авария была оформлена с материальных ущербом.
Напомним, утром 12 марта в Мошковском районе Новосибирской области 61-летний водитель Хонда погиб в ДТП после обгона на трассе.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Теги
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают