В Новосибирске потратят 145,5 млн рублей на ремонт тротуаров в 2023 году

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Власти Новосибирска объявили конкурс среди подрядчиков на ремонт тротуаров в 2023 году.

В Новосибирске на ремонт тротуаров в 2023 году потратят 145, 5 миллионов рублей. Об этом сообщится в конкурсной документации к закупке, объявленной мэрией города. Информация размещена на сайте Госзакупок.

В перечень ремонтных работ водит разбор старого основания, укладка песчаного слоя, покрытие асфальтобетонной смесью. При этом адреса улиц, на которых требуется обновить тротуары, не называются.

Все работы подрядчик должен будет провести с 14 апреля по 20 сентября.

Как ранее писал Сиб.фм, в 2023 голу в Новосибирской области на ремонт дорог потратят около 7 млрд рублей. Всего до конца 2023 года в регионе проведут ремонтные работы на 62 объектах дорожной инфраструктуры — в Новосибирском, Маслянинском, Чистоозёрном и Искитимском районах.