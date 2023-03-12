В Новосибирске утверждено название парка у нового ЛДС

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Парк у ледового дворца в Новосибирске официально получил название «Арена».

За новым ледовым дворцом в Новосибирске официально закрепили название «Арена». Об этом сказано в группе управления по благоустройству общественных пространств мэрии «Зелёный Новосибирск».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в опросе на портале «Госуслуги», жители Новосибирска города выбрали название парка возле нового ЛДС, лидировал вариант «Арена». Жителям Новосибирска задали вопрос: «Присвоить наименование территории, прилегающей к многофункциональной ледовой арене в Кировском районе, — парк "Арена"?».

За вариант «Арена» проголосовали более 80%, не согласились с вариантом 13,7%, а затруднились ответить 4,8% пользователей портала.

Ранее, Сиб.фм писал о предварительных результата опроса на название парка возле нового ЛДС.