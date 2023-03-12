В Новосибирске жители составили рейтинг худших поликлиник города в 2GIS

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Жители Новосибирска определили 3 худших бесплатных поликлиники в городе.

Пользователи сервиса 2GIS в Новосибирске составили неофициальный рейтинг худших поликлиник в городе. Пациенты оценивали медучреждения по скорости обслуживания больных и отношению врачей к пациентам.

Третье место в антирейтинге заняла бесплатная взрослая поликлиника ГКБ № 16 на площади Маркса. Новосибирцы отдали ей 2,2 звезды. Низкая оценка сформировалась из-за того, что жители часто не могут дозвониться в регистратуру, а к специалисткам нередко бывают очереди.

Второе место — у поликлиники ГКБ № 18 в Троллейном жилмассиве. Жители недовольны тем, что дозвониться до регистратуры невозможно. Они предполагают, что работники просто снимают трубку, из-за чего линия постоянно занята.

Первое место в рейтинге худших поликлиник Новосибирска досталось поликлинике №2 в Восточном МЖК. Пациенты отмечают, что очередь на сдачу крови на анализ может длиться по 2 чата, кроме того, врачи часто переносят время записи н прием.

Итог — 1,8 баллов в неофициальном народном голосовании.

Наряду с отрицательными отзывами встречаются и положительные оценки в работе поликлиник. Новосибирцы благодарят врачей за внимательный подход и хорошее лечение.

Ранее международный сервис Numbeo вновь составил топ самых криминальных городов мира – Новосибирск в этом списке занимает лидирующие позиции.