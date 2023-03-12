Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество проиcшествия

В зоне СВО погиб звукооператор из Новосибирской области Алексей Гундин

Фото В зоне СВО погиб звукооператор из Новосибирской области Алексей Гундин
Фото В зоне СВО погиб звукооператор из Новосибирской области Алексей Гундин

Фото: Администрация Куйбышевского района Новосибирской области

Мобилизованный из Новосибирской области работник Дворца культуры Алексей Гундин погиб в ходе спецоперации.

40-летний Алексей Гундин из Куйбышевского района Новосибирской области скончался после смертельного ранения на СВО. Прощание с бойцом пройдет в 13.00, в воскресенье, 12 марта в Куйбышеве. Об этом сообщили в районной администрации.

В зону СВО Гундин попал в октябре 2022 года в качестве мобилизованного. До этого мужчина работал звукооператором в местном ДК. Он окончил местную школу, затем училище. С 2004 по 2005 годы проходил службу в рядах РА.

Звукооператором в куйбышевском Дворце культуры мужчина проработал более 6 лет.

«Добрый, отзывчивый, творческий, исполнительный сотрудник», — описали Алексея Ундина коллеги.

Известно, что 3 марта сибиряк получил смертельное ранение при исполнении служебного долга. У воина остались жена и двое детей.

Ранее в Краснозёрском районе Новосибирской области простились с участником СВО Александром Голубем: доброволец приехал на родину в отпуск, но у него отказало сердце.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

13507
Мобилизованный по ошибке студент из Томска раскрыл детали своего участия в СВО
11717
Родительский день 11 марта 2023: что запрещено делать в поминальную субботу
11365
В Новосибирске цыгане устроили дебош в маршрутке №91
11132
Такое нельзя пропустить: Нина Усатова и Андрей Ургант представят спектакль «Кипящие страсти» 15 апреля в Новосибирске
9619
В Новосибирске опубликованы вакансии с зарплатой до 200 тысяч рублей
9117
В Новосибирске сфера общепита в 2022 году показала рекордные темпы роста
9047
Омский "Авангард" обыграл "Сибирь" в овертайме со счетом 4:3