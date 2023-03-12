В зоне СВО погиб звукооператор из Новосибирской области Алексей Гундин

Фото: Администрация Куйбышевского района Новосибирской области

Мобилизованный из Новосибирской области работник Дворца культуры Алексей Гундин погиб в ходе спецоперации.

40-летний Алексей Гундин из Куйбышевского района Новосибирской области скончался после смертельного ранения на СВО. Прощание с бойцом пройдет в 13.00, в воскресенье, 12 марта в Куйбышеве. Об этом сообщили в районной администрации.

В зону СВО Гундин попал в октябре 2022 года в качестве мобилизованного. До этого мужчина работал звукооператором в местном ДК. Он окончил местную школу, затем училище. С 2004 по 2005 годы проходил службу в рядах РА.

Звукооператором в куйбышевском Дворце культуры мужчина проработал более 6 лет.

«Добрый, отзывчивый, творческий, исполнительный сотрудник», — описали Алексея Ундина коллеги.

Известно, что 3 марта сибиряк получил смертельное ранение при исполнении служебного долга. У воина остались жена и двое детей.

Ранее в Краснозёрском районе Новосибирской области простились с участником СВО Александром Голубем: доброволец приехал на родину в отпуск, но у него отказало сердце.