Знакомая вступилась за мать двоих детей, погибших на пожаре под Новосибирском

Фото прокуратуры НСО

Мать двоих детей, погибших на пожаре в Новосибирской области, в момент трагедии находилась на работе.

Знакомая матери двоих детей, которые 11 марта погибли на пожаре в Ордынском районе Новосибирской области, рассказала подробности о семье пострадавших. С ей слов, Жанна (так зовут мать погибших детей) одна воспитывала сына и дочь. Спиртным она не злоупотребляла, а в момент трагедии находилась на работе.

"Обычная мать-одиночка, не пила и не шаталась. Детей любила", — сообщает «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на знакомую матери.

Собеседница издания предположила, что пожар мог случиться из-за проводки. Так как печку доме хозяйка топила утром.

Ранее Сиб.фм писал, что 11 марта в пожаре погибли двое детей: 8-летняя девочка и ее 3-летний брат. Со слов очевидцев, прибежавшая в горящему дому мать голыми руками пыталась выбить окна, чтобы попасть внутрь. В результате сама получила травмы.

По факту гибели на пожаре двоих детей возбуждено уголовное дело.

Похороны детей пройдут 13 марта в Кочках Новосибирской области.