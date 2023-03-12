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Знакомая вступилась за мать двоих детей, погибших на пожаре под Новосибирском

Фото Знакомая вступилась за мать двоих детей, погибших на пожаре под Новосибирском
Фото Знакомая вступилась за мать двоих детей, погибших на пожаре под Новосибирском

Фото прокуратуры НСО

Мать двоих детей, погибших на пожаре в Новосибирской области, в момент трагедии находилась на работе.

Знакомая матери двоих детей, которые 11 марта погибли на пожаре в Ордынском районе Новосибирской области, рассказала подробности о семье пострадавших. С ей слов, Жанна (так зовут мать погибших детей) одна воспитывала сына и дочь. Спиртным она не злоупотребляла, а в момент трагедии находилась на работе.

"Обычная мать-одиночка, не пила и не шаталась. Детей любила", — сообщает «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на знакомую матери.

Собеседница издания предположила, что пожар мог случиться из-за проводки. Так как печку доме хозяйка топила утром.

Ранее Сиб.фм писал, что 11 марта в пожаре погибли двое детей: 8-летняя девочка и ее 3-летний брат. Со слов очевидцев, прибежавшая в горящему дому мать голыми руками пыталась выбить окна, чтобы попасть внутрь. В результате сама получила травмы.

По факту гибели на пожаре двоих детей возбуждено уголовное дело.

Похороны детей пройдут 13 марта в Кочках Новосибирской области.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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