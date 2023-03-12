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Похороны погибших в пожаре детей пройдут 13 марта под Новосибирском

Фото Похороны погибших в пожаре детей пройдут 13 марта под Новосибирском
Фото Похороны погибших в пожаре детей пройдут 13 марта под Новосибирском

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области 13 марта похоронят двоих детей, которые погибли в результате пожара в поселке Пролетарский.

Двоих детей, погибших на пожаре в Ордынском районе Новосибирской области, похоронят 13 марта, в понедельник. Об этом сообщает "АиФ-Новосибирск" со ссылкой на родственников.

«Детей будут хоронить 13 марта в Кочках, похоронами занимается брат матери Дмитрий», — пишет издание.

Как ранее сообщал Сиб.фм, пожар в частном доме произошел днем в субботу, 11 марта. Двое детей — 8-летняя девочка и 3-летний мальчик — находились одни.

Где была мать детей, пока не известно. Однако источник Сиб.фм отмечает, что женщина пыталась попасть в горящий дом. Она голыми руками выбивала окна.

«Её нашли возле дома почти в бессознательном состоянии. У нее травма рук, она, скорее всего, выбивала окна руками, чтобы спасти своих детей. Потеряла много крови. Через дверь зайти она не могла, там было сильное пламя», — поделился источник.

По факту ЧП с погибшими детьми возбуждено уголовное дело. Специалисты МЧС устанавливают причину пожара.

Известно, что женщина растила детей одна, при этом на учете семья не состояла.

Сейчас администрация населенного пункта оказывать матери погибших детей необходимую помощь.

Напомним, 20 декабря в Новосибирске в результате пожара погибли двое малолетних детей. Они также находились дома одни. Вскоре перед судом предстанут мать погибших и няня.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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