В Новосибирске весеннее равноденствие наступит на рассвете 21 марта

Московский планетарий

Астрономы в Новосибирске назвали точную дату прихода весны.

Весеннее равноденствие наступит в Северном полушарии Земли 21 марта в 4.24 по новосибирскому времени. Именно в этот момент Солнце пересечет небесный экватор. Об этом рассказала порталу Vn.ru специалист планетария при СГУГиТ Виктория Дамм.

В этот день в Северном полушарии Земли наступит весна, а в южном — осень, а день сравняется по продолжительности с ночью. После этого высота Солнца на небесной сфере, а значит, и световой день начнут увеличиваться.

Всего в течение марта день увечится на 2 часа 22 минуты. К концу месяца день продолжительность светового дня в Северном полушарии составит уже 13 часов 7 минут.

По словам новосибирского астронома, в День весеннего равноденствия, по традиции, празднуют Новый год в Иране, Афганистане, Таджикистане, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане.

Считается также, что это единственный день в году, когда яйцо можно поставить вертикально.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирской области ожидается похолодание до -20 градусов мороза в марте.