В Новосибирске весеннее равноденствие наступит на рассвете 21 марта

Московский планетарий
Астрономы в Новосибирске назвали точную дату прихода весны.
Весеннее равноденствие наступит в Северном полушарии Земли 21 марта в 4.24 по новосибирскому времени. Именно в этот момент Солнце пересечет небесный экватор. Об этом рассказала порталу Vn.ru специалист планетария при СГУГиТ Виктория Дамм.
В этот день в Северном полушарии Земли наступит весна, а в южном — осень, а день сравняется по продолжительности с ночью. После этого высота Солнца на небесной сфере, а значит, и световой день начнут увеличиваться.
Всего в течение марта день увечится на 2 часа 22 минуты. К концу месяца день продолжительность светового дня в Северном полушарии составит уже 13 часов 7 минут.
По словам новосибирского астронома, в День весеннего равноденствия, по традиции, празднуют Новый год в Иране, Афганистане, Таджикистане, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане.
Считается также, что это единственный день в году, когда яйцо можно поставить вертикально.
Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирской области ожидается похолодание до -20 градусов мороза в марте.
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