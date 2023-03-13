Бастрыкин поручил доложить о гибели детей в пожаре под Новосибирском

Фото: Прокуратура Новосибирской области

Глава СКР потребовал доклад о гибели детей в пожаре под Новосибирском.

В субботу, 11 марта, в поселке Пролетарский Ордынского района произошел пожар, в котором погибли двое детей. Теперь глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования причин пожара. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Восьмилетняя девочка и трехлетний мальчик остались в частном доме без присмотра, и при неустановленных обстоятельствах начался пожар. Прибывшие на место происшествия сотрудники спецслужб обнаружили тела двух несовершеннолетних детей — мальчика и девочки 2015 и 2019 года рождения.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». О ходе расследования и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Виталий Зарипов доложит Бастрыкину.

Также к расследованию подключилась прокуратура. В надзорном ведомстве проверят условия жизни и воспитания детей, а также оценит работу МЧС, пожнадзора и систему профилактики пожара.