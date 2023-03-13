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Безработных жителей Новосибирска с биржи труда отправят учиться на заводы ОПК

Фото Безработных жителей Новосибирска с биржи труда отправят учиться на заводы ОПК
Фото Безработных жителей Новосибирска с биржи труда отправят учиться на заводы ОПК

Фото: Минтруда Новосибирской области

Безработных новосибирцев отправят на обучение на заводы оборонно-промышленного комплекса.

За последний год предприятиям оборонно-промышленного комплекса потребовалось значительно большее число работников. Министерство труда и социального развития Новосибирской области собирает заявки заводов ОПК по необходимым им специалистам, и планирует направлять туда безработных с биржи труда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Безработные перед началом карьеры на заводе смогут пройти курс переподготовки, во время которого у граждан сохранится пособие по безработице. Так, подобные курсы уже запустил Новосибирский колледж промышленных технологий: на базе учебного заведения можно подготовиться на должность оператора станков ЧПУ. Позже планируется запустить курсы для токарей и фрезеровщиков.

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук отметил, что новосибирские вузы в этом году выпустят более 2 тысяч специалистов для предприятий оборонно-промышленного комплекса.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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