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общество

Британка приняла беременность за запор и внезапно родила

Фото Британка приняла беременность за запор и внезапно родила
Фото Британка приняла беременность за запор и внезапно родила

Freepik, authors: Natalia Kuzina

Жительница Британии продолжительное время списывала все признаки беременности на проблемы со здоровьем, пока внезапно не родила дочь.

Жительница британского города Уоррингтон Эмили Грэм до последнего момента не подозревала о своей беременности, пока внезапно не родила в собственной кровати, пишет RuNews24.ru.

Так, в один из дней, девушка проснулась от боли в животе. Она подумала, что болевые ощущения вызваны запором. А схватки, наступившие следом, британка приняла за позыв сходить в туалет.

Молодой человек Эмили заметил, что ей становится хуже и вызвал скорую. Медики приехали вовремя и приняли роды.

Женщина родила дочь, лежа на кровати в своем доме. Девочка родилась здоровой, ее назвали Изабель. После родов мать и ребенка доставили в больницу.

Напомним, в Бразилии родилась девочка с хвостиком длиной 6 сантиметров.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

здоровье
Беременность
запор
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