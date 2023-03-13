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общество

Донор из Новосибирска спас девушку из Ростова-на-Дону от рака крови

Фото Донор из Новосибирска спас девушку из Ростова-на-Дону от рака крови
Фото Донор из Новосибирска спас девушку из Ростова-на-Дону от рака крови

Дмитрий Трефилов, pixabay.com

Дмитрий Трефилов из Новосибирска трижды становился «генетическим близнецом» для больных лейкозом, но спасти жизнь другому человеку ему довелось лишь однажды.

Дмитрий Трефилов из Новосибирска решил стать донором костного мозга после того, как раком крови заболели его знакомые девушки. Одну из них удалось спасти, благодаря тому, что вовремя нашелся подходящий донор костного мозга. Об этом пишет издание «МК в Новосибирске».

В 2015 году Дмитрий участвовал в международном фестивале добровольчества в Перми, где проходила донорская акция. Тогда он тоже сдал кровь и заполнил анкету, чтобы попасть в реестр доноров костного мозга.

Фото Донор из Новосибирска спас девушку из Ростова-на-Дону от рака крови 2

Спустя полтора года Дмитрию позвонили и сообщили, что он может спасти своего «генетического близнеца». Но в последний момент все отменилось. Дмитрий полагает, что помощь просто опоздала.

Только через 4 года после включения в реестр доноров костного мозга Дмитрию удалось спасти жизнь другому человеку. Дело было в 2019 году. Он отправился в Петербург, чтобы помочь 30-летней женщине из Ростова-на-Дону.

По словам Дмитрия, сдача костного мозга занимает 4-5 часов. Кровь берут из одной руки, отделяют стволовые клетки и переливают в другую руку. Он уверяет, что никакого дискомфорта при этом не чувствовал, и все прошло отлично. После этого новосибирец стал проводить акции по популяризации донорства костного мозга.

По словам Дмитрия, у людей с лейкозом шансы найти «генетического близнеца» составляют всего 0,1 %, при этом подобный диагноз врачи ставят каждые 20 минут. И донор костного мозга — это практически единственный шанс таких людей на спасение.

Напомним, ранее сообщалось о дефиците донорских органов в Новосибирске.

 

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