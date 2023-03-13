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общество

Эксперт назвал настоящую причину взломов ТВ и радиоэфиров в России

Фото Эксперт назвал настоящую причину взломов ТВ и радиоэфиров в России
Фото Эксперт назвал настоящую причину взломов ТВ и радиоэфиров в России

Freepik, authors: welcomia

По словам эксперта Сергея Вакулина, одна из проблем кроется в человеческом факторе. Возможно, кто-то увез с собой из страны некие данные о наличии «дыры» в системе.

Специалист по информационной сетевой и компьютерной безопасности Сергей Вакулин назвал настоящую причину взломов ТВ и радиоэфиров в России. По его словам, одна из проблем кроется в человеческом факторе. Возможно, покинувшие страну граждане из-за спецоперации, увезли с собой за границу некие фрагменты, так называемые уязвимости, пишет Pravda.Ru.

«Они осведомлены, что где-то есть дыра, и они либо сами эксплуатируют данную уязвимость, либо же они направят других», — высказал свою точку зрения IT-специалист.

Другим фактором, по его мнению, являются технические неисправности. Хакеры предпринимают DDoS-атаки.

«Если мы будем разговаривать про уязвимости и удаленный доступ, то существует такая версия, что могли просто подменить файл на удалённом сервере», — продолжил Вакулин.

Он отметил, что можно запретить подключаться к серверам удаленно, но это невыгодно сотрудникам, которые работают дистанционно.

«Когда масса файлов, к примеру, возьмём, количество — тысяча, вы даже никак не обнаружите, что какой-то файл был подменён», — добавил эксперт.

Напомним, в Новосибирске хакеры взломали сайт Совета депутатов.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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