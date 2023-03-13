Эксперт назвал настоящую причину взломов ТВ и радиоэфиров в России

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По словам эксперта Сергея Вакулина, одна из проблем кроется в человеческом факторе. Возможно, кто-то увез с собой из страны некие данные о наличии «дыры» в системе.
Специалист по информационной сетевой и компьютерной безопасности Сергей Вакулин назвал настоящую причину взломов ТВ и радиоэфиров в России. По его словам, одна из проблем кроется в человеческом факторе. Возможно, покинувшие страну граждане из-за спецоперации, увезли с собой за границу некие фрагменты, так называемые уязвимости, пишет Pravda.Ru.
«Они осведомлены, что где-то есть дыра, и они либо сами эксплуатируют данную уязвимость, либо же они направят других», — высказал свою точку зрения IT-специалист.
Другим фактором, по его мнению, являются технические неисправности. Хакеры предпринимают DDoS-атаки.
«Если мы будем разговаривать про уязвимости и удаленный доступ, то существует такая версия, что могли просто подменить файл на удалённом сервере», — продолжил Вакулин.
Он отметил, что можно запретить подключаться к серверам удаленно, но это невыгодно сотрудникам, которые работают дистанционно.
«Когда масса файлов, к примеру, возьмём, количество — тысяча, вы даже никак не обнаружите, что какой-то файл был подменён», — добавил эксперт.
Напомним, в Новосибирске хакеры взломали сайт Совета депутатов.
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