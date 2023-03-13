Эксперт: только 5% новостроек Новосибирска стоят дешевле 80 тысяч рублей за квадратный метр

Фото: Максим Николаев

Большая часть квартир в новостройках Новосибирска стоит дороже 80 тысяч рублей за квадратный метр.

В январе 2021 года средняя цена квадратного метра в новостройках Новосибирска была ниже 80 тысяч рублей. Сегодня без учета пригородов и домов, продающихся через ЖСК в активной продаже чуть больше 11 тысяч квартир, сообщает независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев. Из них в сданных домах 616 вариантов и в проектах в стадии строительства 10 870 предложений. Всего квартир в 4 раза больше. Лоты с ценой квадратного метра до 80 тысяч рублей составляют меньше 5 % от общего числа квартир в продаже.

«В сданных домах в продаже от застройщика 616 квартир, база тоже не полная. Я взял выборку до 100 тысяч рублей за квадратный метр. Таких вариантов всего 188, из них квартир с отделкой под ключ всего 31 вариант, 22 в жилом квартале у реки «Аквамарин», 7 квартир в микрорайоне «Дивногорский» и 2 в ЖК «Матрешкин двор». Из 80 квартир, подготовленных под чистовую отделку 45 в проекте «Первый на Киевской» и 27 в ЖК «Дивногорский» Наибольшее число недорогих вариантов сданных квартир с черновой отделкой в жилом комплексе "Радуга Сибири"», — уточнил эксперт.

Из 573 недорогих квартир 49 расположены в проектах, сроки сдачи которых перенесены на 2 года. Ещё 226 находятся в жилом комплексе, где нет ни одного введённого дома. В этой ситуации можно выбирать из жилых комплексов Семейный квартал, Новые матрёшки и Новый горизонт.

Напомним, новосибирские застройщики стали рекордсменами по вводу жилья за год.