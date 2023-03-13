Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Губернатор НСО Травников поручил усилить борьбу с наледью на тротуарах

Фото Губернатор НСО Травников поручил усилить борьбу с наледью на тротуарах
Фото Губернатор НСО Травников поручил усилить борьбу с наледью на тротуарах

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске губернатор дал поручение усилить работу по очистке тротуаров.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил усилить работу по очистке тротуаров от наледи и снега. Заявление прозвучало в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 13 марта.

«Всем главам муниципалитетов подсказываю: такая погода продлится ещё некоторое время, поэтому необходимо усилить работу по обработке и очистке тротуаров. Это касается всех, но, конечно, больше всего тротуаров в Новосибирске. Кроме того, погода позволяет развернуть ямочный ремонт на улицах и дорогах, нужно активнее включиться в эту работу», – подчеркнул Андрей Травников.

Министр здравоохранения области Константин Хальзов добавил, что количество обращений в травмпункты региона из-за гололёда выросло на 10%. Всего за прошлую врачи неделю приняли почти 400 пациентов.

Напомним, маршрутка под Новосибирском потеряла колесо во время поездки.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

13973
Мобилизованный по ошибке студент из Томска раскрыл детали своего участия в СВО
12356
Родительский день 11 марта 2023: что запрещено делать в поминальную субботу
12003
Нина Усатова и Андрей Ургант представят спектакль «Кипящие страсти» в Новосибирске 15 апреля
11758
В Новосибирске цыгане устроили дебош в маршрутке №91
9867
В Новосибирске опубликованы вакансии с зарплатой до 200 тысяч рублей
9378
В Новосибирске сфера общепита в 2022 году показала рекордные темпы роста
9212
Омский "Авангард" обыграл "Сибирь" в овертайме со счетом 4:3