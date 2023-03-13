Губернатор НСО Травников поручил усилить борьбу с наледью на тротуарах

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске губернатор дал поручение усилить работу по очистке тротуаров.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил усилить работу по очистке тротуаров от наледи и снега. Заявление прозвучало в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 13 марта.

«Всем главам муниципалитетов подсказываю: такая погода продлится ещё некоторое время, поэтому необходимо усилить работу по обработке и очистке тротуаров. Это касается всех, но, конечно, больше всего тротуаров в Новосибирске. Кроме того, погода позволяет развернуть ямочный ремонт на улицах и дорогах, нужно активнее включиться в эту работу», – подчеркнул Андрей Травников.

Министр здравоохранения области Константин Хальзов добавил, что количество обращений в травмпункты региона из-за гололёда выросло на 10%. Всего за прошлую врачи неделю приняли почти 400 пациентов.

Напомним, маршрутка под Новосибирском потеряла колесо во время поездки.