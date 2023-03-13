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Маршрутка под Новосибирском потеряла колесо во время поездки

Фото Маршрутка под Новосибирском потеряла колесо во время поездки
Фото Маршрутка под Новосибирском потеряла колесо во время поездки

Фото: группа «Инцидент-Пашино Онлайн»

В Новосибирской области маршрутка лишилась колеса на ходу.

В микрорайоне Пашино маршрутка во время рейса потеряла колесо. Об этом сообщили в группе «Инцидент-Пашино Онлайн» Вконтакте.

По всей видимости, незакрепленное колесо слетело с оси. Маршрутное макси, его водитель и пассажиры не пострадали. Судя по фото, микроавтобус остановился на обочине дороги.

Очевидцы сообщили, что пассажиры были заблокированы в салоне, пока водитель открывал заднюю дверь.

В комментариях отметили, что в такой ситуации виноватым мог оказаться как водитель автомобиля, так и техник. Они не проверили гайки на колёсах и допустили выход транспорта на рейс.

Ранее Сиб.фм сообщал, что цыгане устроили дебош в маршрутке №91. Конфликт начался после того, как на Бердском шоссе одна из пассажирок заметила, что попутчики пытаются залезть в карман к её соседке. Группа цыган начала вести себя агрессивно и пытаться бить пассажиров, которые разнимали участников перепалки. Несмотря на конфликт, водитель не планировал останавливаться и выгонять дебоширов — в результате пассажирам удалось его заставить это сделать.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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