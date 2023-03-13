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IT-компания из Новосибирска завершила фильм «Земля глазами Юрия Гагарина»

Фото IT-компания из Новосибирска завершила фильм «Земля глазами Юрия Гагарина»
Фото IT-компания из Новосибирска завершила фильм «Земля глазами Юрия Гагарина»

Фото: «СофтЛаб»

Новосибирские айтишники создали фильм, который мог бы снять в космосе Юрий Гагарин, будь у него в руках камера.

Новосибирская IT-компания «СофтЛаб» завершила работу над фильмом «Земля глазами Юрия Гагарина». Картина воссоздаёт видеоряд, который мог бы снять космонавт, если бы он находился на околоземной орбите с камерой.

В основу фильма легли расчёты траектории полёта и спутниковые снимки, рассказали изданию «BFM-Новосибирск» создатели проекта.

«У нас была видеостена из девяти телевизоров, и я смотрела на эту завораживающую картину – на вращающуюся Землю – и подумала, что мало, кто видел ее в таком ракурсе. Так мы и решили сделать этот фильм. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. С июня прошлого года фильм создавала команда из 10 человек – программисты, дизайнеры, сценарист, режиссер, звукорежиссер. Если говорить точнее, то проект предполагает создание нескольких фильмов, рассчитанных на разные экраны», — говорит генеральный директор компании «СофтЛаб» Ирина Травина.

Премьера фильма «пройдёт 12 апреля в Доме ученых новосибирского Академгородка, а позже картину покажут на других площадках, включая Больной новосибирский планетарий.

Напомним, ранее мэр Локоть поздравил космонавта из Новосибирска Кикину с возвращением на Землю.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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