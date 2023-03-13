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общество

«Как можно было уехать на ресницы?!»: дед погибших на пожаре детей выступил в суде Новосибирска

Фото «Как можно было уехать на ресницы?!»: дед погибших на пожаре детей выступил в суде Новосибирска
Фото «Как можно было уехать на ресницы?!»: дед погибших на пожаре детей выступил в суде Новосибирска

Фото: Сиб.фм

Дедушка двоих детей, погибших при пожаре в Первомайском районе, признан потерпевшим.

Дедушка погибших при пожаре в Первомайском районе детей заявил, что желает самого строгого наказания, как для матери, так и для няни, которая оставила их без присмотра. Об этом мужчина заявил в ходе первого заседания в суде в понедельник, 13 марта, передаёт корреспондент Сиб.фм. Дедушка в процессе обвиняемой в гибели детей няни признан потерпевшим.

«У сына [отца погибших детей. — прим. Сиб.фм] была температура, няня ему звонила. Он говорил, что не может приехать, а она оставила детей. Как можно было уехать на ресницы?! Это вообще ужас какой-то! Я бы хотел самого строгого наказания — что ей, что маме», — рассказал потерпевший.

На вопрос, о том, как мать относилась к своим детям, мужчина ответил: «никак».

Напомним, Первомайский районный суд Новосибирска 13 марта начал рассматривать материалы уголовного дела в отношении няни, которую обвиняют в гибели двух детей при пожаре. Няня считает себя виновной в том, что оставила детей без присмотра, однако не признаёт обвинения в последствиях, которые наступили позже. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём — предположительно, дети нашли зажигалку и воспользовались ею, уточнил гособвинитель.

24-летнюю мать малышей, против которой также было возбуждено уголовное дело, суд оставил по подпиской о невыезде.

Ранее мать погибших детей рассказала подробности трагедии.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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